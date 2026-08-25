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Gündem 37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme
Gündem

37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme

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37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Antalya’da düzenlenen operasyonda, örgütün para trafiği ve mali bağlantılarına ilişkin olduğu değerlendirilen 37 klasör ele geçirildi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında yeni belgeler ortaya çıktı.  Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan B'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi.

 

Operasyonda yapılan adli aramada 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Ele geçirilen klasörler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

 

Ekipler, belgeleri eve getiren kişinin ise Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A. olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla derinleştirildiği bildirildi.

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