Avrupa ve ABD şimdi ne yapacak? Çin'in yeni oyuncağı uluslararası arenada

Yeni Akit Ankara

Çin’in yerel olarak geliştirdiği jet uçağı ARJ21, ilk denizaşırı müşterisi olan Endonezyalı havayolu şirketi TransNusa’ya pazar günü teslim edildi. Teslim edilen uçak, tümü ekonomi sınıfı olmak üzere 95 koltuklu olarak tasarlandı. Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), uçağın dış görünümünün mavi, sarı ve yeşil renklerle boyandığını söyledi.

Çin’in geliştirdiği ARJ21 bölgesel uçağı, 3 bin 700 kilometreye kadar menzile sahip. Alp ve plato bölgelerinde uçabilir ve çeşitli havaalanı koşullarına uyum sağlıyor. COMAC, bugüne kadar 100’den fazla şehre 300'den fazla hava yolunda faaliyet gösteren ve 5.6 milyondan fazla yolcu taşıyan yaklaşık 100 ARJ21 uçağının müşterilerine teslim edildiğini söyledi.