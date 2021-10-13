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Gündem "Avrupa" uşağı Rum artığı gazetenin yalanı ortaya çıktı! Bakanlıktan "Mustafa Akıncı" açıklaması
Gündem

"Avrupa" uşağı Rum artığı gazetenin yalanı ortaya çıktı! Bakanlıktan "Mustafa Akıncı" açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:37:00 -
"Avrupa" uşağı Rum artığı gazetenin yalanı ortaya çıktı! Bakanlıktan "Mustafa Akıncı" açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kıbrıs'ta yayın yapan Rum artığı Avrupa Gazetesi, manşetten verdiği haberinde Türkiye'nin, aralarında Mustafa Akıncı'nın da olduğu 42 kişinin ülkeye girişine yasak getirdiğini iddia etmişti.

Bu isimlerin "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle 5 yıla kadar Türkiye'ye girişlerinin yasak olacağını öne sürmüştü.

"Bu yalandır, nokta"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iddialar ile ilgili "Bu bir yalandır, NOKTA" dedi.

'Avrupa' uşağının Türkiye düşmanlığı ilk değil

İdeolojisi Türkiye düşmanlığı ve Rum seviciliğine dayanan Avrupa isimli paçavranın ilk vukuatı değil. Rum artığı gazete, Türk düşmanlığıyla Türkiye'yi her fırsatta hedef alıyor.

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