"Avrupa" uşağı Rum artığı gazetenin yalanı ortaya çıktı! Bakanlıktan "Mustafa Akıncı" açıklaması
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kıbrıs'ta yayın yapan Rum artığı Avrupa Gazetesi, manşetten verdiği haberinde Türkiye'nin, aralarında Mustafa Akıncı'nın da olduğu 42 kişinin ülkeye girişine yasak getirdiğini iddia etmişti.
Bu isimlerin "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle 5 yıla kadar Türkiye'ye girişlerinin yasak olacağını öne sürmüştü.
"Bu yalandır, nokta"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iddialar ile ilgili "Bu bir yalandır, NOKTA" dedi.
'Avrupa' uşağının Türkiye düşmanlığı ilk değil
İdeolojisi Türkiye düşmanlığı ve Rum seviciliğine dayanan Avrupa isimli paçavranın ilk vukuatı değil. Rum artığı gazete, Türk düşmanlığıyla Türkiye'yi her fırsatta hedef alıyor.