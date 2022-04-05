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Dünya Avrupa ülkesinin 7 günlük ayçiçek yağı kaldı! Şok gelişme
Dünya

Avrupa ülkesinin 7 günlük ayçiçek yağı kaldı! Şok gelişme

Rusya-Ukrayna savaşı tedarik zincirini etkilerken İngiltere'de ayçiçek yağı krizi her geçen gün daha da büyüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:21:00 -
Avrupa ülkesinin 7 günlük ayçiçek yağı kaldı! Şok gelişme

Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki tüm gidişatı etkilemiş durumda. Savaş bu ülkelerden gelen tedarik zincirini vurdu. Yaptırımlar karşısında kalan Rusya, bazı Batılı devletlerin ambargosuna karşı yağ göndermeme kararı aldı.

24 Tv'nin haberine göre, İngiltere, ayçiçek yağının yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’da karşılıyor.

Ülkede Ayçiçek yağı stoku tükenmek üzere. Hükümet çözüm yolları arıyor.

Uzmanlar ayçiçek yağı ekimi için geç kalındığını düşünüyor. Koza yağı kullanımı arttı. Ama onda da fiyatlar yükseldi.

Gıda endüstrisi ikinci dünya savaşından sonra yaşanmayan sorunla karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar İngiltere’de bir haftalık ayçiçek yağının kaldığını ifade ediyor.

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Yorumlar

Hasan Bal

Diyorsunuz ki sorun Avrupa da da var. Konuşmayın ancak kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye nin yanlış tarım politikaları ile nadil bu hale geldiğini soran yok. Ormanlar.zeytinlikler sırada ne var. Düzgün bir tarım bakanımız hiç olmadı

Okan

Buna inaniyorsunuz...
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