Avrupa ülkesinin 7 günlük ayçiçek yağı kaldı! Şok gelişme
Rusya-Ukrayna savaşı tedarik zincirini etkilerken İngiltere'de ayçiçek yağı krizi her geçen gün daha da büyüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki tüm gidişatı etkilemiş durumda. Savaş bu ülkelerden gelen tedarik zincirini vurdu. Yaptırımlar karşısında kalan Rusya, bazı Batılı devletlerin ambargosuna karşı yağ göndermeme kararı aldı.
24 Tv'nin haberine göre, İngiltere, ayçiçek yağının yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’da karşılıyor.
Ülkede Ayçiçek yağı stoku tükenmek üzere. Hükümet çözüm yolları arıyor.
Uzmanlar ayçiçek yağı ekimi için geç kalındığını düşünüyor. Koza yağı kullanımı arttı. Ama onda da fiyatlar yükseldi.
Gıda endüstrisi ikinci dünya savaşından sonra yaşanmayan sorunla karşı karşıya kaldı.
Uzmanlar İngiltere’de bir haftalık ayçiçek yağının kaldığını ifade ediyor.