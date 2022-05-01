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Dünya Avrupa ülkesini Çin füzesi koruyacak
Dünya

Avrupa ülkesini Çin füzesi koruyacak

Avrupa ülkesi Sırbistan'ı Çin'in HQ-22 füze sistemi koruyacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 01:08:00 -
Avrupa ülkesini Çin füzesi koruyacak

Belgrad'da yapılan törende konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin hava savunma gücünü artıracaklarını vurguladı. Törende Çin'den alınan uçaksavar füze sistemleri de tanıtıldı.

HQ-22 füzeleri Amerikan Patriot bataryaları ve Rus üretimi S-300'ler ile benzer özelliklere sahip. Sırbistan bu şekilde Çin füzelerini kullanmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Rusya'nın destekçileri arasında bulunan Sırbistan yönetimi, Avrupa Birliğine üye olmak için başvuruda bulunmasına karşın silahlarını Rusya ve Çin'den alıyor. ABD ise Çin uçaksavar füzelerinin satın alınmaması konusunda Belgrad yönetimine uyarıda bulunmuştu.

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