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Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Onların lehine bir denge var

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye ile kurdukları ticaret ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, 'Şu andaki ticaret dengesine bakıldığında Türkiye'nin lehine bir denge var gibi gözüküyor' dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 20:27
Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Onların lehine bir denge var

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye ile ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekçi olduğu değerlendirmesini yaparak 'Şu andaki ticaret dengesine bakıldığında Türkiye'nin lehine bir denge var gibi gözüküyor. Biz bu hedefe ulaşırken Türkiye'nin ihracatını azaltmayacağız, Makedonya'nın ihracatını artırarak bu hedefe ulaşmaya çalışacağız' dedi.

Dimitrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Dimitrov, "Bereket kelimesi Makedon dilinde de kullanılan bir kelime. Bunun çok güzel bir işaret olduğunu düşünüyorum. Ben Dışişleri Resmi Konutu'na gelirken kar yağıyordu. Bu hem Türk halkı için hem de Makedonya halkı için bereket anlamına geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesine destek

Dimitrov, yakın ve derin dostluğun sadece sözlerle değil, davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini belirterek "Makedonya, her zaman Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde Türkiye'ye yardımcı olmak için hem isteğimiz, hem de siyasi irademiz mevcuttur." ifadesini kullandı.

İkili ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğine vurgu yapan Dimitrov, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizin 1 milyar dolara çıkarılması yönünde ortaya koyduğumuz hedefin son derece gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şu andaki ticaret dengesine bakıldığında Türkiye'nin lehine bir denge var gibi gözüküyor. Biz bu hedefe ulaşırken Türkiye'nin ihracatını azaltmayacağız, Makedonya'nın ihracatını artırarak bu hedefe ulaşmaya çalışacağız."

NATO üyeliğine destek için Türkiye'ye teşekkür

Dimitrov, özellikle Makedonya'nın NATO'ya üyeliği konusunda gösterdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Biz, Makedonya devleti olarak bundan sonra geleceğimizin sorumluluğunu üstlenmeye karar verdik. Sorunlarımızla yüzleşmeye ve bu sorunların çözümü için adımlar atmaya karar verdik. Eğer ülkemiz başarılı olursa refah içinde olursa o zaman Balkanlar bölgesi de başarılı olacaktır. Makedonya, Balkanlar'da istikrarlı, refah içinde yaşayan ve dostane bir ülke isteyen Türkiye ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edecektir."

Türkiye ile ilişkileri "romantik" kelimesiyle tasvir etmek istediğini anlatan Dimitrov, "İki ülke arasındaki ilişkiler o kadar yakın, o kadar iyi ki mevcut siyasi ideolojilerden çok fazla etkilenmiyor. Halklar arasında o kadar derin bir dostluk var ki bunun daha da iyileştirilmesi çok zor. Ancak biraz daha odaklanarak daha da iyi hale getirebiliriz." dedi.

Balkanlar'da istikrar

Dimitrov, Makedonya'nın bağımsızlığını aldığı ilk günden bu yana Türkiye'nin desteğini gördüklerini kaydederek "Biz Makedonya olarak özellikle en önemli stratejik hedeflerimize ilişkin Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye ile Makedonya arasında çok sayıda ortak çıkar alanı olduğuna işaret eden Dimitrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balkanlar'da istikrar konusu, iki ülkenin de önem verdiği konulardan bir tanesi. Biz siyasiler olarak ekonomik ilişkileri daha da artırma konusunda bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunu da belirli alanlara odaklanarak geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle eğitim alanında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bununla alakalı planlarımız da var."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:27
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Makedonya
  4. Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov

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