Avrupa ülkesinden Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'da kurmak için harekete geçtiler

Rheinmetall, Ukrayna için KF-51 Panter tankının fabrikası kurmak istiyor. Firma, Ukrayna’nın tank ihtiyacını karşılamak için Kiev ile temas halinde.

Rheinmetall, Ukrayna topraklarında bir tank fabrikasının inşası için görüşmeler gerçekleştiriliyor. Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Rheinische Post gazetesine şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna’da yaklaşık 200 milyon euroya bir Rheinmetall fabrikası kurulabilir. Yılda 400 adet KF-51 Panter tankı üretilebilir. Önümüzdeki iki ay içinde karar verilmesini umuyoruz. Hava savunma sistemi ile tesisi korumak zor olmayacak. Ukrayna’nın bir zafer için 600 ila 800 tanka ihtiyacı var. Bu kadar tankın bir araya gelmesi için yeni tankların yapımına bir an önce başlanması gerekiyor.

Almanya, Bundeswehr’e sunulan 300 adet Leopard 2 tankının tümünden vazgeçmiş olsa bile, bu yine de çok az olacaktır. Son hızla çalışıyoruz. Halihazırda 40’tan fazla Marder piyade savaş aracını faaliyete geçirdik ve yıl sonuna kadar yaklaşık 100 adet olacak. 50 adet Leopard 2A4’ten yaklaşık 30 adedi hazır. Buna ek olarak, bugünün bakış açısıyla 88’ini tekrar kullanılabilir hale getirebileceğimiz daha eski bir tasarıma sahip yaklaşık 100 adet Leopard 1 var."

İsveç Ukrayna’ya Leopard tankı gönderecek

İsveç hükümeti 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kiev’in Rus işgalini geri püskürtmesine yardımcı olmak için askeri desteğinin son dilimi olarak 10 adet Leopard 2 tankı ve HAWK hava savunma sistemi göndereceğini aktarmıştı.

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İsveç, envanterindeki Leopard 2 tankları aracılığıyla Ukrayna’yı desteklemek için “Leopard ailesine” katılıyor. Ukrayna’ya Leopard tankları sözü veren Almanya, Polonya, Norveç, İspanya, Hollanda ve Finlandiya da dahil olmak üzere diğer birçok Avrupa ülkesine katıldı. İngiltere ve ABD de cephaneliklerinden tank transfer etme sözü vermişti

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