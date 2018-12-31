0553 313 94 23

Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya kimyasal silah kullanacak'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın sabotaj hazırladığında olduğunu ve kimyasal silah kullanacağına dair bir takım işaretler saptadıklarını açıkladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:36
Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya kimyasal silah kullanacak'

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya’nın bir sabotaj hazırladığında olduğuna ve kimyasal olarak tehlikeli bazı zehirli maddelerin kullanılacağına dair açık birtakım işaretler bulduklarını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Ana Temsilcisi Vadym Skybytsky, bakanlık brifinginde yaptığı açıklamada, Kasım 2018’den bu yana Ukrayna askeri istihbaratının, Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal altındaki bölgelerde oluşturulan kargaşaya ve kimyasal silahların kullanılmasına dikkat çekti.

Kimyasal silah kullanacaklar

Skybytsky, "Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından zehirli maddelerin kullanımına ilişkin temelsiz ve açıkça kışkırtıcı açıklamalar yapılmıştır. Şu anda, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya’nın bir sabotaj hazırladığını ve kimyasal olarak tehlikeli zehirli maddelerin kullanımıyla terör eylemi hazırladığını açıkça belirten bir dizi işaret gözlemliyoruz." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:36
  1. Rusya
  2. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelleşeyim derken zehirlenme
    1. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    2. Maaşları belirleyecek! İşte..
    3. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    5. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    6. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    7. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    8. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    9. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    10. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    11. Geğirme asabi insan belirtisi
    12. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    13. Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi..
    14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    15. GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde..
    16. "İzmir'deki fuarların kente katkısı 3..
    17. Sağlığın, havacılığın ve uzayın da..
    18. "Gel oğlum, seni vurmayız"
    19. “Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık..
    20. Son günlerin tartışma konusu Türk..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!