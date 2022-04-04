  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesinden doğlagaz kararı! Ruble ile almayı kabul ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinden doğlagaz kararı! Ruble ile almayı kabul ettiler

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Rusya'dan ruble ile doğalgaz satın alacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 08:49:00 -
Avrupa ülkesinden doğlagaz kararı! Ruble ile almayı kabul ettiler

Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada “ Ruble olarak ödeme şartı varsa, o zaman ruble olarak öderiz” dedi. Sulik, Rus ithalatının Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğunu ve bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı.

"Gazdan kopamayız"

Avrupa'nın geri kalanını ortak bir çözüm aramaya çağıran Sulik , "Gazdan kopamayız" dedi. Slovakya Ekonomi Bakanı, diğer bazı Avrupalı ​​politikacılarla birlikte, tedarikçilerin çeşitlendirilmesini gerektirdiğini söyledi. Ancak bunun yıllar alabileceğini, Slovakya'nın ise akaryakıt alımlarıyla ilgili mevcut sorunu çözmek için sadece iki ayı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yeni bir ruble gaz ödeme mekanizmasını tanıtan kararnameyi imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay