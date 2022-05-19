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Dünya Avrupa ülkesinden ABD'ye küstah talep! Türkiye'ye silah ve F-16'ları vermeyin
Dünya

Avrupa ülkesinden ABD'ye küstah talep! Türkiye'ye silah ve F-16'ları vermeyin

Yunanistan, ABD'den Türkiye konusunda pozisyon almasını bekliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Beyaz Saray'a üstü kapalı mesaj göndererek, "Belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylamıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 12:00:00 -
Avrupa ülkesinden ABD'ye küstah talep! Türkiye'ye silah ve F-16'ları vermeyin

Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hafta başında ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan, kendisine söz düştüğü kadarıyla, eğer (bu sistemler) belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz."

Dendias, Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek, "Biz, ABD'den Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın, ABD'nin bir "olay" durumunda müdahale etmesinden çok, olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu.

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