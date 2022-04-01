Avrupa ülkesinde sığınmacı kadın çocuklarının önünde darp edildi

Danimarka'da sivil giyimli polisler, çocuklarının önünde zor kullanarak yere yıktıkları annenin boğazına dizleriyle bastırdılar. Ardından kendisine zorla sakinleştirici enjekte edilen kadın şiddetli bir şekilde darp edildi.

Gözaltına alınan kadın ve iki çocuğu daha sonra ise ülkeden sınır dışı edildi. Darp edilen sığınmacı kadının eşi ve diğer iki çocuğu ise Danimarka'da kaldı.

Sığınmacı kadının, İran ile Danimarka arasında iade anlaşması olmadığı için bir süre sonra ülkeye geri alındığı belirtildi. Kadının akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Danimarka, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlalleri ile sıklıkla anılan bir ülke konumunda.

Kaynak: Mepa News