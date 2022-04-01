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Dünya Avrupa ülkesinde sığınmacı kadın çocuklarının önünde darp edildi
Dünya

Avrupa ülkesinde sığınmacı kadın çocuklarının önünde darp edildi

Danimarka polisi, İranlı bir sığınmacı kadını çocuklarının gözleri önünde darp etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 09:43:00 -

Danimarka'da sivil giyimli polisler, çocuklarının önünde zor kullanarak yere yıktıkları annenin boğazına dizleriyle bastırdılar. Ardından kendisine zorla sakinleştirici enjekte edilen kadın şiddetli bir şekilde darp edildi.

Gözaltına alınan kadın ve iki çocuğu daha sonra ise ülkeden sınır dışı edildi. Darp edilen sığınmacı kadının eşi ve diğer iki çocuğu ise Danimarka'da kaldı.

Sığınmacı kadının, İran ile Danimarka arasında iade anlaşması olmadığı için bir süre sonra ülkeye geri alındığı belirtildi. Kadının akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Danimarka, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlalleri ile sıklıkla anılan bir ülke konumunda.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Neron11

Bu ülke sığınmacı işgalinde hükümetin umrunda değil, açık kapı denilen saçmalıkla kopuk ne kadar çapulcu varsa ülkeme dolduruldu, şimdi çeteleri var, benim karıma kızıma saldırıp gençlerimi darp ediyor , ama 15 ayları kaldı ,defolup gidecekler bu ülkeden.

arda

adı üstünde vahşi batı anaormal bir durum yok bunlar girdikleri yerleri yakar yıkar harabeye çevirir tıpkı irakta suriyede afganistanda olduğugibi
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