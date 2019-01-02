Avrupa ülkesinde şans oyunları yasaklandı

Arnavutluk'ta, şans oyunlarının yasaklanmasına yönelik yasa değişikliği, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Mecliste geçen yıl 25 Ekim'de kabul edilen şans oyunlarının ülke genelinde yasaklanmasına yönelik yasa değişikliği, bu yıl başından itibaren uygulamaya konuldu.

Buna göre, 31 Aralık 2018'e kadar işletilmesine izin verilen spor bahsi, hayvan yarışı ve elektronik (online) bahis, 1 Ocak'tan itibaren yasak kapsamına alındı.

Görsel ve reklamlarda yasaklandı

Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yayını sırasında spor bahsine yönelik görsel ve işitsel reklamların da yayınlanması yasaklandı.

Şans oyunlarının tekrar düzenlenmesi yönünde herhangi bir değişikliğin, ileriki dönemde açıklanacağı belirtildi.

İlgili yasa değişikliğiyle, şans oyunları bağımlılığının engellenmesi ve bağımlılığa karşı etkin mücadele için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor.