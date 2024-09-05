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Ekonomi Avrupa ülkesinde panik: Türkiye ve Yunanistan anlaştı! Bizi baypas edecekler
Ekonomi

Avrupa ülkesinde panik: Türkiye ve Yunanistan anlaştı! Bizi baypas edecekler

Yeniakit Publisher
2024-09-05 01:28:00 -
Avrupa ülkesinde panik: Türkiye ve Yunanistan anlaştı! Bizi baypas edecekler

Bulgaristan Karayolu Taşımacıları Odası, Türkiye ve Yunanistan'ın Sofya'yı baypas edecek alternatif bir koridor konusunda anlaştığını duyurdu.

Bulgaristan, Kapitan Andreevo ve Lesovo Gümrük Kapısı'nda yük taşımacılığı geçişlerinde Türkiye ve Yunanistan'a karşı çifte standart uygulamakla suçlanıyor.

Bulgaristan Karayolu Taşımacıları Odası (CBRH), Türkiye ve Yunanistan'ın Sofya'nın ücretli dezenfeksiyon uygulamasına tepki olarak Bulgaristan'ı baypas edecek alternatif bir koridor bulma fikri etrafında birleştiğini bildirdi.

CBRH, Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Karayolu Taşımacılığı Dernekleri Birliği'nin (BSEC-URTA) 44. Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü duyurdu.

CBRH, Türkiye ve Yunanistan'ın dile getirdiği endişelerin yanı sıra, BSEC-UTRA ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) "güçlü ve keskin" müdahalelerinin, Bulgaristan'daki sorunların çözümü için "mümkün olan her türlü tedbirin" alınması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Ücretli dezenfeksiyon uygulamasının Bulgaristan tarafından Türkiye'ye yönelik yeniden başlatıldığına vurgu yapan Bulgar derneği, "Türk tarafının da yakın zamanda benzer tedbirleri uygulamaya koyması bekleniyor, bu da yoğunluğun daha da artmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

CBRH, Türkiye ve Yunanistan'ın Bulgaristan'a yönelik "suçlamalarının" "haklı" olduğunu belirtti.

BSEC-UTRA, ise söz konusu tedbirleri "adil olmayan, zaman alıcı, maliyetli ve işe yaramaz" olarak nitelendirerek, "Karadeniz bölgesindeki lojistik zincirlerine ciddi zararlar verdiğini" kaydetti.

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