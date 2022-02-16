Avrupa ülkesi ötanaziye geçit vermedi

Dünyayı kendi menfaatleri uğruna sömüren Avrupa'nın sözde bazı gelişmiş ülkelerinde dehşete düşüren uygulamalar devam ediyor.

Göz göre göre cinayet!

Allah'ın verdiği canın "ötenazi" adı altında alınması İsviçre gibi ülkelerde adeta cinayete yasal zemin hazırlıyor.

Göz göre göre işlenen bu cinayet olayına İtalya'dan onay çıkmadı.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), ötanazi konusunda ulusal bir referanduma gidilmesi talebini geri çevirdi.

Yüksek mahkemenin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, AYM'nin rıza gösteren kişiyi öldürenlere yönelik cezaların kaldırılmasını, "genel olarak zayıf ve savunmasız kişiler için insan yaşamını koruyan asgari anayasal standartları bozacağı gerekçesiyle kabul edilemez" bularak reddettiği belirtildi.

Ötanazi caiz midir?

İslam dinine göre, kişinin kendi canına kıyması (intihar) haramdır. Tıbbî verilere göre, yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın, hayatına bir başkası eliyle son verdirmesi demek olan ötanazi, talepte bulunan kişi açısından intihar, bunu uygulayan açısından cinayettir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler!... Kendinizi öldürmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe atacağız; bu ise Allah’a çok kolaydır.” (Nisâ, 4/29-30),

“…Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah, bunları size düşünesiniz diye söylemektedir.” (En’am, 6/151) buyurulmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.), acı ve sıkıntılardan dolayı ölümün temenni edilmemesini istemiştir (Buhârî, Merdâ, 19). Temennisi bile yasak olan bir işi gerçekleştirmek elbette büyük bir cürüm olur. Bu deliller de gösteriyor ki, Allah’ın emanet ettiği cana haklı bir gerekçe olmadan kıymak asla caiz değildir.

Çünkü bu, hem Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemek hem de O’nun takdirine karşı isyan anlamına gelir (Tahtâvî, Hâşiye, 602).

Çekilen dertler ve acılar, mü’minin günahları için keffarettir. Üstelik bugün, yaşamından ümit kesilen hasta için hızla gelişen tıpta yeni bir tedavi imkânının ortaya çıkması, ihtimal dışı değildir.