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Dünya Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın
Dünya

Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından adeta çark etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:29:00 -
Avrupa ülkesi Ermenistan’a söz verdi! Açıklamaları ise olay oldu: Orası Azerbaycan'ın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, "Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir" sorusunu yöneltti.

"Uluslararası hukuka göre Karabağ Azerbaycan toprağı"

Ermeni gencin sorusunu yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Ermenistan'a maddi yardım sözü

Macron, Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan kaçanlar da dahil olmak üzere en az bir milyon Ermeni'ye insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

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