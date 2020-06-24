Avrupa ülkeleri Kovid-19'u ana gündemlerinden çıkarmaya çalışıyor

MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELLİ - Avrupa ülkeleri, son üç ayda geçmişte örneği görülmemiş sağlık krizine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yavaş yavaş ana gündemlerinden çıkarmak için çaba gösteriyor.

Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka verilerinin mart ve nisan aylarına göre ciddi oranda düşmeye başlamasıyla birçok ülke, gündemlerini sosyal ve ekonomik kriz başta olmak üzere ulusal ve uluslararası diğer konulara yoğunlaştırmaya çalışıyor.

Salgının Avrupa kamuoyunda yarattığı gelecek endişesi ve olumsuz psikolojiyi değiştirmeye çalışan ülkeler, Kovid-19'la ilgili günlük basın toplantıları ve veri güncellemelerini kaldırmaya başladı.

- Günlük basın toplantılarını kaldıran ülkelerin başında Almanya geldi

Bu konuda öncü ülkelerden biri olan Almanya, Robert Koch Enstitüsü (RKI) aracılığıyla açıkladığı verileri, tedbirlerin gevşetilmeye başlatılmasıyla mayıs ayından itibaren sadece internet sayfasından yayınlama politikası izledi.

RKI yetkilileri, yeni vaka sayısının çok yüksek olmaması gerekçesiyle önce haftada iki güne indirdikleri Kovid-19 bilgilendirme basın toplantılarını, daha sonra çok acil durum olmadıkça yapmama kararı aldı.

Enstitü, basından gelen sert eleştirilere rağmen kararını değiştirmeyerek, mayıs ayı başından sonra Kovid-19'la ilgili ilk basın toplantısını 23 Haziran'da yaptı.

- İngiltere

Kovid-19'un Avrupa'da en fazla vurduğu İngiltere ise 6 Haziran'dan itibaren günlük bilgilendirmelerin yapıldığı basın toplantılarının sadece hafta içi yapılmasına karar verdi.

Hükümet, 23 Haziran'da da basın toplantılarının tamamen sona erdiğini, Kovid-19'la ilgili ölü, yeni vaka ve iyileşmelerde günlük verileri internet sitesi üzerinden yazılı olarak açıklayacağını duyurdu.

Başbakanlık, gelişecek önemli durumlarda Başbakan Boris Johnson’ın da katılacağı basın toplantıları düzenlenebileceğini bildirdi.

- İtalya

Kovid-19'da yüksek ölü ve vaka sayılarından dolayı mart ayında yaşadığı krizi atlatan İtalya da 21 Şubat'ta Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli ile başlattığı günlük basın toplantılarının sayısını nisan ortasında azalttı.

Ülkede 7’den 70’e herkesi her akşam yerel saatle 18.00’de salgına ilişkin veriler için ekranlara kilitleyen ve bir dönemle özdeşleşen Borrelli, simgeleşen basın toplantılarını 17 Nisan'dan itibaren haftada ikiye indirdi. Borrelli, toplantıların sonuncusunu 30 Nisan’da yaptı.

Borrelli, vakalardaki ve ölümlerdeki düşüş gerekçesiyle basın toplantılarını sonlandırsa da Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Kovid-19 ile ilgili günlük verileri yazılı açıklamayla duyurmayı sürdürüyor.

- İspanya

Bu zamana kadar İngiltere ve İtalya'nın ardından Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en fazla kayıp veren ülke İspanya'da hükümet, 14 Mart ile 21 Haziran arasında uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresince verilerle ilgili günlük basın toplantıları düzenledi.

Kovid-19'da geçmişe yönelik verileri revize eden Sağlık Bakanlığı, mayıs ayı ortasından itibaren ölü sayılarını haftalık, yeni vakaları ise günlük vermeye başladı.

Bakanlık, OHAL'in sona ermesiyle Kovid-19 bilgilendirme basın toplantılarının sadece pazartesi ve perşembe günleri olacağını duyurdu.

- Fransa

Kovid-19’a ilişkin güncel rakamlar hakkında her akşam düzenli şekilde açıklama yapmayı sürdüren Fransa hükümeti ise tartışma konusu olan yaşlı bakımevlerinde ölenlerin sayısını önce haftada bir gün olarak güncelledi, ardından bu uygulamayı da sona erdirdi.

- Belçika

Kovid-19'a ilişkin verileri Kriz Merkezi öncülüğünde virologlar tarafından düzenlenen basın toplantılarıyla duyuran Belçika, günlük vaka sayılarının 100’ün, can kayıpların da 10’un altına inmesiyle 20 Haziran'dan itibaren pazar ve pazartesi günleri veri açıklamayı durdurdu.

Diğer günler ise basın toplantısı yerine Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) tarafından verilerin yazılı olarak aktarılacağı açıklandı.

- Bulgaristan

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart'ta görüldüğü Bulgaristan'da iki aylık dönemde OHAL, ardından önlemlerin biraz hafifletildiği Olağanüstü Salgın Durumu ilan edilmişti.

Salgının 100. gününe gelmeden tüm önlemleri gevşeten hükümet, Kriz Masası'nın günlük brifinglerine de son vermişti.

Bulgaristan'da Kovid-19 verileri günlük olarak Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınlanıyor.