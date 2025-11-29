Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu
Papa 14. Leo’nun İznik’e gelişi bölgede büyük bir hareketliliğe yol açtı. Papa’nın helikopterle ilçeye inişi sırasında toplanan kalabalığın tekbir getirmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulundu.
Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedralinde piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu. Papa daha sonra Fransız Fakirhanesi Huzurevi'ni ziyaret etti.
Daha sonra helikopterle İznik'e geçen Papa, I. İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'la beraber katıldı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine ulaştığı sırada bölgede toplanan vatandaşlar, tekbir getirdi.