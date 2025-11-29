Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI-
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" programında konuşuyor.
İlim Yayma Ödülleri Ödül Töreni'nde Sosyal Bilimler Dalında Ödül, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Aktürk'ün oldu. Ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.
Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Dalında Ödül, ODTÜ'den Prof. Dr. Barış Bayram'ın oldu. Ödülü TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verdi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başladığı konuşmasında, "Dünyanın farklı yerlerinde akademin yayınlar icra eden ve ilim irfan yolunda akademik faaliyetlerini gerçekleştiren hocalarımızı tebrik ediyor rabbimden muvaffakiyetler diliyorum." dedi
Başkan Erodğan, İlim Yayma ödül töreninde "Niçin Türkiye'nin de bir Nobeli olmasın" dedi.
