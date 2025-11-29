  • İSTANBUL
Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI-
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI-

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" programında konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İlim Yayma Ödülleri Ödül Töreni'nde Sosyal Bilimler Dalında Ödül, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Aktürk'ün oldu. Ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Dalında Ödül, ODTÜ'den Prof. Dr. Barış Bayram'ın oldu. Ödülü TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başladığı konuşmasında, "Dünyanın farklı yerlerinde akademin yayınlar icra eden ve ilim irfan yolunda akademik faaliyetlerini gerçekleştiren hocalarımızı tebrik ediyor rabbimden muvaffakiyetler diliyorum." dedi

Başkan Erodğan, İlim Yayma ödül töreninde "Niçin Türkiye'nin de bir Nobeli olmasın" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

