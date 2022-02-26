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Spor Avrupa Süper Ligi yine yeniden!..
Spor

Avrupa Süper Ligi yine yeniden!..

UEFA'dan büyük tepki gören Avrupa Süper Ligi için tekrar düğmeye basıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:54:00 - 2022-02-26 13:55:07
Avrupa Süper Ligi yine yeniden!..

UEFA'dan büyük tepki gören Avrupa Süper Ligi projesi için 3 takım ısrarlı. 12 takım arasından projeden çıkmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus harekete geçti.

Avrupa futbolunda dev kulüplerin Süper Ligi rüyası bitmiyor. 3 kulübün, Avrupa Süper Ligi'nin 2022 yılında uygulanıp uygulanamayacağı yönünde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı. Bunun perşembe günü kamuoyuna da açıklanması bekleniyor.

Daha yüksek gelir iştahlarını kabartıyor

Avrupa futbolunda büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü. Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in kurulması için öncülük ettiği proje, UEFA organizasyonlarından ayrılacak kulüplere daha yüksek gelir taahhüt ediyor.

UEFA'nın kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak gördüğü iddia edilen açıklamada, tekelci yaklaşımın futbola ve rekabete zarar verdiği aktarıldı. Avrupa Birliği yasalarına uygun bir projenin başarısına güvenlerinin devam ettiğini belirten üç kulüp, futbolun paydaşlarıyla Avrupa Süper Ligi projesini yapıcı ve iş birlikçi bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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