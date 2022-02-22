Avrupa sokaklarında "terör" propagandası

Londra sokaklarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen afişler asıldı. Skandal afişlere tepki gelirken, "Türkiye'de IRA propagandasına izin verilseydi acaba İngiltere o zaman ne yapardı?" yorumları yapıldı.

Avrupa'nın teröre destek geçmişi

Alman devlet televizyonu ZDF, milyonlarca izleyicisine adeta terör örgütü PKK propagandası yapmıştı. ZDF, Almanya'da terörist elbisesi giydirilmiş çocuklara Kürtçe eğitim verilen görüntüleri yayınlamıştı.

SETA'nın hazırladığı "Avrupa'da PKK yapılanması" raporunda yer alan bilgiye göre, PKK'nın Almanya’da terör örgütü olarak tanınmasına rağmen örgüte müzahir Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tüm Almanya’da serbest bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmektedir.

Halen PKK, çeşitli dernek ve vakıf adı altında, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Norveç ve Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor.

PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını” belirten terör örgütü PKK’nn kurucularından Duran Kalkan ise, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" açıklamasında bulunmuştu.