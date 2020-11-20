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Spor Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel: "İnşallah darısı olimpiyatlara"
Spor

Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel: "İnşallah darısı olimpiyatlara"

"Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum" - "Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:40:36 -
Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel: "İnşallah darısı olimpiyatlara"

ANKARA (AA) - Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi döneminde kazandığı bu başarının kendisi çok mutlu ettiğini söyledi.

İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Sezon başı olmasına rağmen en iyi derecelerimize ulaştık." diye konuştu.

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlke, "Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum. İstiklal Marşı'nı okumak, okutmak çok güzeldi. Çok özlemişiz. İnşallah darısı olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ise gösterdiği başarılı performanstan dolayı İlke Özyüksel'i tebrik ederek, "Alınan sonuç, teknik ekiple birlikte pandemi süreci boyunca girilen kampların en iyi şekilde değerlendirildiğinin bir göstergesidir. Bu şampiyonlukla İlke, önümüzdeki yıl Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara sağlam adımlarla ilerlediğini herkese gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Sıdal Aslan'ı da kutlayan Çakır, şunları kaydetti:

"Sıdal'ın elde ettiği başarı, önümüzdeki yıllarda pentatlonda adından söz ettireceğinin işaretidir. Yarın erkekler kategorisinde de benzer bir başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yıl boyunca gösterilen çabaların meyvelerini verdikleri için tebrik ediyorum."


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