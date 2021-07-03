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Spor Avrupa Şampiyonası günün programı | EURO 2020 bugün hangi maçlar var?
Spor

Avrupa Şampiyonası günün programı | EURO 2020 bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 maçları saat kaçta? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Futbolseverler 3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:48:00 -
Avrupa Şampiyonası günün programı | EURO 2020 bugün hangi maçlar var?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl organize edilemedi. Turnuva aynı isimle 2021 yılının haziran ayında başladı. 11 Haziran'da başlayan EURO 2020, 11 Temmuz'da oynanacak final maçıyla noktalanacak. Türkiye, turnuvada A Grubu'nda yer alıyordu. Anca ay-yıldızlılar turnuvaya grup aşamasında sıfır puanla veda etti. Pek çok kişi bugün oynanacak maçların programını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var EURO 2020

Avrupa Şampiyonası günün programı | EURO 2020 bugün hangi maçlar var?

EURO 2020 çeyrek final müsabakasında bugün saat 19.00'da Çekya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçı ise saat 22.00'de Ukrayna ile İngiltere arasında oynanacak. Müsabakalar TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

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