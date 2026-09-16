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Dünya Avrupa Parlamentosu’ndan Yunanistan hamlesi: Milletvekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
Dünya

Avrupa Parlamentosu’ndan Yunanistan hamlesi: Milletvekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

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Avrupa Parlamentosu’ndan Yunanistan hamlesi: Milletvekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu (AP), Yunanistan'da parti kuruluşunda sahte imza kullanıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, üyesi Yunan milletvekili Afroditi Latinopulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Alınan karar Yunanistan’dan gündem oldu.

Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan milletvekili Latinopulu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, Mantığın Sesi Partisinin Başkanı Latinopulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını onayladı. Kararla, Yunan yargı makamlarının konuya ilişkin işlemlerini sürdürmesinin önü açıldı.

AP kararında, Latinopulu hakkında yapılan suç duyurularında, partinin kuruluş bildirgesinde yer alan imzaların önemli bir bölümünün sahte veya gerçeği yansıtmadığı iddiasının bulunduğu belirtildi.

Dosyada ayrıca partinin kamu kaynaklarından finansmanı, kuruluşundan itibaren faaliyetleri ile 2023 genel seçimleri ve Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının hukuka uygunluğuna ilişkin iddialar da yer alıyor.

Yunanistan'daki mevzuata göre bir siyasi partinin kuruluş bildirgesinin oy kullanma hakkına sahip en az 200 vatandaş tarafından imzalanması gerekiyor.

AP, dokunulmazlığın kaldırılması talebinin Latinopulu'nun siyasi faaliyetlerine zarar verme amacı taşıdığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

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