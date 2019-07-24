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Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı

Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 1,9 daralırken, satışlar 9 milyon 829 bin 961'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2019 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 10 milyon 22 bin 503 otomotiv satılmıştı.

Bu dönemde otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 37,8'le İzlanda'da, yüzde 27,4'le İsveç'te ve yüzde 12'yle de Finlandiya'da görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 37,9'la Litvanya, yüzde 17,2'yle Romanya, yüzde 7,2'yle Macaristan oldu.


- Haziranda satışlar yüzde 6,4 azaldı


Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında ise 2018'in aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 1 milyon 754 bin 901 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayında 1 milyon 875 bin 358 otomotiv satılmıştı.

Otomotiv satışları Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre İsveç'te yüzde 54,5, İzlanda'da yüzde 48,5 ve Çekya'da yüzde 11,5 düştü. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 32'yle Litvanya, yüzde 16,4'le İrlanda ve yüzde 13'le de Romanya şeklinde sıralandı.

Türkiye, haziran ayı sonunda yüzde 45,2 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke oldu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
  1. ACEA
  2. Avrupa otomotiv pazarı
  3. ODD

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