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Spor Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor
Spor

Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor

Anadolu Efes'ten Larkin ve Micic, Fenerbahçe'den Vesely, Avrupa'nın en çok kazanan ilk 5 basketbolcusu arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 08:42:00 -
Avrupa liglerinde en pahalı 5 basketbolcudan 3'ü Türkiye'de oynuyor

 Avrupa basketbolunda sezon başına alınan maaşlar açısından en pahalı 5 oyuncudan 3'ünün Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği belirtildi.

Basketbol dünyasıyla ilgili haberler veren Eurohoops adlı internet sitesinin açıkladığı listeye göre, Avrupa basketbolunda en çok kazanan oyunculardan ilk 5 sıranın 3'ünde Türk takımlarında forma giyen sporcular yer aldı.

Buna göre, İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Karadağ doğumlu İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic, 4,5 milyon dolar ile sezon başına Avrupa liglerinde en fazla kazanan basketbolcu olarak ilk sırada gösterildi.

Bu oyuncuyu, Anadolu Efes'ten Shane Larkin (3,7 milyon dolar) ve Vasilije Micic (3 milyon dolar), CSKA Moskova'dan Nikola Milutinov (2,5 milyon dolar) ve Fenerbahçe'den Jan Vesely (2,3 milyon dolar) izledi.

Avrupa'da en pahalı ilk 10 basketbolcunun verildiği sıralamaya ayrıca, Real Madrid'den Edy Tavares (2 milyon dolar), CSKA Moskova'dan Toko Shengelia (1,8 milyon dolar), Olympiakos'tan Kostas Sloukas (1,8 milyon dolar) ve Barcelona'dan Nick Calathes ile Cory Higgins (1,8'er milyon dolar) de girdi.

Diğer yandan İspanyol basını, içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı bazı futbolcularının maaşlarını düşürmek için anlaşma yapan Barcelona'nın aynı şekilde Mirotic ile de görüşmeler yürüttüğünü ileri sürüyor.

 

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