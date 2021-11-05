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Spor Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
Spor

Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları

Avrupa Ligi 4.hafta sonuçları | UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Avrupa Ligi haftanın sonuçları

Yeniakit Publisher
2021-11-05 00:49:00 - 2021-11-05 01:03:00
Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4.hafta heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı gecede alınan sonuçlar ise merak konusu...

Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 1-1

Brondby-Rangers:           1-1

Olimpik Lyon- Sparta Prag:          3-0

Real Sociedad-Sturm Graz:          1-1

Monaco –PSV:  0-0

Legia Varşova-Napoli:    1-4

Olympiakos-Eintracht Frankfurt:              1-2

Genk-West Ham United:              2-2

Leicester City- Spartak Moskova: 1-1
Antwerp-Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya- Lazio: 2-2
Kızılyıldız-Midtjylland: 0-1
Braga-Ludogorets: 4-2
Ferencvaros-Celtic: 2-3
Bayer Leverkusen-Real Betis: 4-0
Dinamo Zagreb-Rapid Wien: 3-1

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