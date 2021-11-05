Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
Avrupa Ligi 4.hafta sonuçları | UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Avrupa Ligi haftanın sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 4.hafta heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı gecede alınan sonuçlar ise merak konusu...
Avrupa Ligi sonuçları | Avrupa Ligi gecenin sonuçları
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 1-1
Brondby-Rangers: 1-1
Olimpik Lyon- Sparta Prag: 3-0
Real Sociedad-Sturm Graz: 1-1
Monaco –PSV: 0-0
Legia Varşova-Napoli: 1-4
Olympiakos-Eintracht Frankfurt: 1-2
Genk-West Ham United: 2-2
Leicester City- Spartak Moskova: 1-1
Antwerp-Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya- Lazio: 2-2
Kızılyıldız-Midtjylland: 0-1
Braga-Ludogorets: 4-2
Ferencvaros-Celtic: 2-3
Bayer Leverkusen-Real Betis: 4-0
Dinamo Zagreb-Rapid Wien: 3-1