Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu
Avrupa Lig puan güncel | UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Futbolseverler Avrupa Ligi puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın grupta kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Peki, Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın kaç puanı var?
Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu