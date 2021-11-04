  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu
Spor

Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu

Avrupa Lig puan güncel | UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Futbolseverler Avrupa Ligi puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın grupta kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:45:00 -
Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu

UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Peki, Avrupa Ligi E Grubu’nda Galatasaray’ın kaç puanı var?

Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray puan durumu

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç bitti?

Spor

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç bitti?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümetten asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Hükümetten asgari ücret açıklaması

Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan bi..
Türkiye'den Taliban kararı!
Dünya

Türkiye'den Taliban kararı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban'ı tanıma konusunda acelesi davranmadığını söyledi.
Guardiola'nın yerine o geliyor
Spor

Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay