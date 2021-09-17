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Spor Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2021 2022
Spor

Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2021 2022

Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları ne oldu? UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki ilk maçlar tamamlandı. Avrupa Lig’inde Türkiye’yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil etmekte. Galatasaray - Lazio karşılaşması nefesleri kesti. Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt karşılaşması 1-1 beraberlikle sona erdi. Peki Avrupa Lig Galatasaray puanı kaç? Fenerbahçe Avrupa Lig puan durumu ne? İşte Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları ve UEFA Avrupa Ligi puan durumu.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:18:00 - 2021-09-17 10:19:27
Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2021 2022

Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe maç sonuçları, puan durumu detayları. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C ve D gruplarında 7 maç gerçekleştirildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. İşte Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları:

Avrupa Ligi ilk hafta maç sonuçları

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

Avrupa lig puan durum 2021 2022

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