Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverler Avrupa Lig çeyrek final eşleşmelerini merak ediyordu. Son dakika haberine göre, Avrupa Ligi'nde kura çekildi. Peki Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri kim kiminle eşleşti? Avrupa Lig çeyrek final maçı hangi takım kiminle eşleşti? İşte Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri…
Temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona'ya 2-0 yenildiği Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekim heyecanı yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın top koşturduğu Atalanta Leipzig ile eşleşti.
Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri
Leipzig - Atalanta
Frankfurt - Barcelona
West Ham - Lyon
Braga - Rangers
Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri
West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım UEFA Avrupa Ligi yarı final maçına çıkacak.
Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman oynanacak?
Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.