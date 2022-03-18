  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri...
Spor

Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Futbolseverler Avrupa Lig çeyrek final eşleşmelerini merak ediyordu. Son dakika haberine göre, Avrupa Ligi'nde kura çekildi. Peki Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri kim kiminle eşleşti? Avrupa Lig çeyrek final maçı hangi takım kiminle eşleşti? İşte Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri…

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:00:00 - 2022-03-18 16:06:32
Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Avrupa Lig çeyrek final eşleşmeleri...

Temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona'ya 2-0 yenildiği Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekim heyecanı yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın top koşturduğu Atalanta Leipzig ile eşleşti.

Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Leipzig - Atalanta

Frankfurt - Barcelona

West Ham - Lyon

Braga - Rangers

Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri

West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona

Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım UEFA Avrupa Ligi yarı final maçına çıkacak.

Avrupa Ligi yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay