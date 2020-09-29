  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor
Spor

Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020- 21 sezonu bugün başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:48:00 -
Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu’nda mücadele edecek. ULEB Avrupa Kupası’na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle: Bugün: 20.00 Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya) 30 Eylül Çarşamba: 19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

The Times Of İsrail gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na mutlaka dahil edilmesi gerektiğini yazdı.
Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!
Medya

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'dan büyük rezalet!

TV8'de ekranlara gelen ve yayın döneminde büyük tartışmalara neden olan Survivor'da yarışan yarışmacıların yeni rezaleti patlak verdi...
Oy verdim deyip şikayet etti!
Medya

Oy verdim deyip şikayet etti!

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını ve konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen usta oyunc..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay