Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor
Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020- 21 sezonu bugün başlayacak.
Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu’nda mücadele edecek. ULEB Avrupa Kupası’na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle: Bugün: 20.00 Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya) 30 Eylül Çarşamba: 19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)