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Spor Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?
Spor

Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Konferans Ligi play-off turu maçları ne zaman? Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de yer aldığı Avrupa Konferans Ligi kuraları çekildi. Pek çok kişi Konferans Ligi maçlarının ne zaman ayın kaçında oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:51:00 -
Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Konferans Ligi’nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de yer aldığı kura çekimi gerçekleştirildi. Peki, Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off kuraları çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Konferans Ligi ilk maçları 17 Şubat'ta rövanşlar ise 24 Şubat'ta oynanacak.

Marsilya - Karabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe- Slavia Prag

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag-Partizan

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