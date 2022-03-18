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Spor Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kim kiminle çeyrek final oynayacak?
Spor

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kim kiminle çeyrek final oynayacak?

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri son dakika: UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam oynanan maçların arından sona erdi. Konferans Ligi maçlarının sona ermesiyle birlikte çeyrek finale adını yazdıran takımlar da netlik kazandı. Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kim kiminle çeyrek final oynayacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-18 08:26:00 - 2022-03-18 08:28:17
Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kim kiminle çeyrek final oynayacak?

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalin ardından yarı final ilk maçları 28 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 5 Mayıs'ta tamamlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Rennes: 2 - Leicester City: 1

Basel: 1 - Olimpik Marsilya: 2

Kopenhag: 0 - PSV: 4

AZ Alkmaar: 2 - Bodo/Glimt: 2

Roma: 1 - Vitesse: 0

LASK: 4 - Slavia Prag: 3

Feyenoord: 3 - Partizan: 1

Gent: 1 - PAOK: 2

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi ise TSİ 17.00'de başlayacak. Kura çekiminde PSV Eindhoven (Hollanda), Bodo / Glimt (Norveç), Marsilya (Fransa), Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan) ve Feyenoord (Hollanda) takımları yer alacak. Kura çekilişi sonası ise Konferans Lig çeyrek final eşleşmeleri belli olmuş olacak.

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