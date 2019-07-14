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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru

- Milli voleybolcu Cansu Özbay:"Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça önemli bir turnuva. Bu yılki hedef turnuvalarımızdan biri"- "Genç bir takımız. Hedeflerimize ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

14 Temmuz 2019 Pazar 17:32
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, "Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça önemli bir turnuva. Bu yılki hedef turnuvalarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Cansu Özbay, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Polonya, Macaristan, Slovakya ve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın maçlarını Ankara'da oynayacağını hatırlatan 22 yaşındaki pasör, seyirci avantajına dikkati çekti.

Cansu, şampiyonanın önemine işaret ederek, "Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça önemli bir turnuva. Bu yılki hedef turnuvalarımızdan biri. Evimizde, seyircimizin önünde oynayacağız. Ankara seyircisi, Milletler Ligi karşılaşmalarında olduğu gibi, bizleri yalnız bırakmayacak ve sonuna kadar destekleyecektir. Genç bir takımız. Hedeflerimize ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşılaşacak. Şampiyonanın final müsabakası 8 Eylül'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:32
  1. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
  2. Cansu Özbay
  3. Voleybol

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