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Spor Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı
Spor

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı

Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı adına 5 sporcu yarışıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:33:48 -
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalleri başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde yarışıyor.

Sporcular, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmak için jüri önünde performanslarını sergiliyor.

Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

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