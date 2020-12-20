Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bireysel alet finalleri başladı
MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, ilk olarak gençler kategorisindeki sporcular alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarışacak.
Cimnastikçiler, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde performanslarını sergileyecek.
Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Beyza Özen, asimetrik paralel ve atlama masasında final heyecanı yaşayacak.
Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralelde, Sevgi Kayışoğlu da denge aletinde madalya için performans sergileyecek.
- Büyüklerde 3 milli sporcu yarışacak
Şampiyona, gençler kategorisindeki müsabakaların ardından büyükler kategorisindeki müsabakalarla devam edecek.
Büyüklerde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Dilara Yurtdaş atlama masasında, Bilge Tarhan denge aletinde, Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde madalya için yarışacak.