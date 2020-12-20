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Spor Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası

Derin Tanrıyaşükür'ün asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandığı gençler kategorisi bireysel alet finallerinde, Beyza Özen iki alette Avrupa dördüncüsü oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:29:17 -
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri tamamlandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde cimnastikçiler, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde performanslarını sergiledi.

Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde 12.050 puanla 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Beyza Özen, atlama masası ve asimetrik paralel aletlerinde Avrupa dördüncüsü olurken, Sevgi Kayışoğlu da denge aletinde Avrupa beşincisi oldu.

Gençler kategorisi bireysel alet finallerinde Rumen sporcu Ana Barbosu, 4 alette de altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, salonda düzenlenen törenle verildi.

Gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

- Atlama masası

1. Ana Barbosu (Romanya) - 13.975 puan

2. Valentina Georgieva (Bulgaristan) - 13.800 puan

3. Daria Lyska (Ukrayna) - 13.350 puan

- Asimetrik paralel

1. Ana Barbosu (Romanya) - 13.450 puan

2. Sara Sulekic (Hırvatistan) - 12.400 puan

3. Derin Tanrıyaşükür (Türkiye) - 12.050 puan

- Denge aleti

1. Ana Barbosu (Romanya) - 13.100 puan

2. Greta Mayer (Macaristan) - 13.100 puan

3. Andreea Preda (Romanya) - 12.700 puan

- Yer aleti

1. Ana Barbosu (Romanya) - 13.250 puan

2. Maria Ceplinschi (Romanya) - 12.900 puan

3. Greta Mayer (Macaristan) - 12.750 puan



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