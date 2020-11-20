  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak 7. oldu
Spor

Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak 7. oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:42:57 -
Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak 7. oldu

ANKARA (AA) - Çekya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 81 kiloda milli judocu Vedat Albayrak, yedincilik elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti, ikinci maçında Polonyalı Damian Stepien'i ipponla (3 shido) yendi.

Milli judocu, üçüncü turda Avusturyalı Shamil Borchashvili'yi waza-ari puanıyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Bulgar Ivaylo Ivanov'a mağlup olan Vedat Albayrak, repesaj karşılaşmasında Belçikalı Sami Chouchi'ye yenilince 7. oldu.

Erkekler 73 kiloda milli sporcu Bilal Çiloğlu ise ilk tur maç yapmadan geçti, ikinci turda Yunan Georgis Markarian'ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura çıktı. Bilal Çiloğlu, bu turda Avusturyalı Lukas Reiter'e altın skorda yenildi.

Erkekler 81 kiloda milli judocu Muhammed Mustafa Koç, ilk turda maç yapmadı. İkinci turda Slovak Alex Barto'yu waza-ari puanıyla yenen Muhammed Mustafa Koç, üçüncü turda Belçikalı Matthias Casse'ye yenildi.

Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde yarın kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, direkt çeyrek final maçına çıkacak. Erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, ilk maçta Alman Falk Petersilka ile karşılaşacak. 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Ukraynalı Anton Savytskiy ile karşılaşacak. +100 kiloda Cemal Erdoğan ise ilk maçında Alman Johannes Frey ile mücadele edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi
Siyaset

İYİ Parti’de FETÖ’ krizi! Bir il başkanı daha FETÖ’cü ilan edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. İYİ Parti'de b..
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor
Otomotiv

Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor

Kar ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Araç sahipleri için çok önemli uygulama başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği taktırmayan a..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay