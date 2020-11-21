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Spor Avrupa Judo Şampiyonası'nda Mikail Özerler 5. oldu
Spor

Avrupa Judo Şampiyonası'nda Mikail Özerler 5. oldu

Avrupa Judo Şampiyonası'nda Mikail Özerler beşinci, Mert Şişmanlar ve Kayra Sayit ise yedincilik elde etti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:19:06 -
Avrupa Judo Şampiyonası'nda Mikail Özerler 5. oldu

ANKARA (AA) - Çekya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler beşinci, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit yedinci oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan Özerler, ilk maçta Alman Falk Petersilka’yı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura çıktı. Bu turda İsviçreli Ciril Grossklaus’u altın skorda ipponla (3 shido) yenen milli judocu çeyrek finalde Sırp Nemanja Majdov’a yenildi.

Repesaja mücadelesinde Hollandalı Noel Van T End’i ipponla yenen Özerler, bronz madalya maçında Azerbaycanlı Mammadali Mehdiyev’e yenilerek beşincilik elde etti.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, Portekizli Jurge Fonseca’ya, Kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ise Alman Jasmin Grabowski’ye yenilerek, yedinci oldu.

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