  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Judo Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak
Spor

Avrupa Judo Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak

Türkiye'yi organizasyonda 11 sporcu temsil edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:33:14 -
Avrupa Judo Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak

ANKARA (AA) - Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Çekya'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren şampiyona, 21 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Başkent Prag'da 42 ülkeden 388 judocunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi Gül Kader Şentürk, İrem Korkmaz, Kayra Sayit, Salih Yıldız, Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Muhammed Mustafa Koç, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan temsil edecek.

Milli sporcuların karşılaşma programı şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 48 kilo-Gül Kader Şentürk, 52 kilo-İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kilo-Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş

20 Kasım Cuma:

Erkekler: 73 kilo-Bilal Çiloğlu, 81 kilo-Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç

21 Kasım Cumartesi:

Kadınlar: +78 kilo-Kayra Sayit

Erkekler: 90 kilo-Mikail Özerler, 100 kilo-Mert Şişmanlar, +100 kilo-Cemal Erdoğan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşke..
Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Gündem

Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap

Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Sav..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay