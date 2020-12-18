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Spor Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi
Spor

Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

Başkanlık görevini yürüten Sergey Soloveychik, yeniden EJU başkanlığına seçildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:47:49 -
Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EJU Olağan Kongresi, pandemi şartları altında 48 üye ülkenin federasyon başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Başkanlık görevini yürüten Sergey Soloveychik, yeniden EJU başkanlığına seçildi.

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