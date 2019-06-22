Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor

Münübe Yılmaz

ABD ve İran arasında yaşanan gerilmden sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaşanan krizin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Brüksel’de gerçekleşen iki günük ABD zirvesinde açıklama yapan Merkel, İran ile ABD arasında yaşanan meselenin gelecek hafta Japonya’da gelişmiş ekonomilerin liderlerini biraraya getirecek olan toplantıda masaya yatırılacağını ifade etti. “Endişeye kapılıyor, oldukça gergin olan bu durum için diplomatik müzakereleri ve siyasi bir çözümü destekliyoruz” diyen Merkel ayrıca AB üyesi ülkelerin dış politika danışmanlarının zirvede mevcut durumu tartıştıklarını da belirtti. Berlin’de Almanya Hükümeti Sözcüsü Martina Fietz ise, Almanya’nın iki tarafı, özellikle de İran’ı etkilemeye çalışarak Körfez’deki mevcut çekişmenin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yaptığını belirtti. Bir diğer Avrupa ülkesi olan İngiltere ise, müttefiki ABD ile sürekli iletişim halinde olduğunu altını çizerek, Ortadoğu’daki tüm taraflara gerginliği sonlandırma çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise çekişmenin taraflarını, bölgenin güvenliğini korumak adına gerilimden kaçınmaya davet etti. Çözümden yana olan bir diğer ülke Rusya ise Tahran ve Washington arasındaki çekişmede sağ duyulu olma konusunda çağrıda bulundu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi ‘Ortadoğu’daki yangınların çoğunu tutuşturan’ yanlışlar yapmakla suçlayarak, “Şayet varsa, Washington’daki sorumlu kişileri bir kez daha sonuçları hesaba katmaya ve aceleci adımlar atmamaya davet ediyoruz” diyerek çatışma riskinin halen var olduğu konusunda uyarıda bulundu.

