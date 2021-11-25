Avrupa İlaç Ajansı Biontech aşısını 5-11 yaş için onayladı

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 5-11 yaş aralığındaki çocuklara 3 hafta arayla 2 doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay verdi. Aşının 10 mikrogramlık 2 doz halinde verilmesi önerildi. Laboratuvar çalışmalarında aşı olan bin 305 çocuktan yalnızca 3'ünün Covid-19'a yakalandığı, bu oranın plasebo alan 663 çocuktan 16'sında Covid-19 tespit edilmesiyle sonuçlandığı aktarıldı. Çalışmaların, aşının Covid-19 semptomlarını önlemede yüzde 90.7 etkili olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Yetişkinlere 30 mikrogram Covid-19 aşısı uygulanıyor. Aşının kullanımı, daha önce 12 yaş ve üzerindekiler için onaylanmıştı.



ABD ve Kanada daha öne onay vermişti.

İrlanda Başbakanı Michael Martin, daha önce EMA'nın aşıyı onayladığı takdirde İrlanda'nın Covid-19 aşısını ilkokul çağındaki çocuklara uygulamaya hazır olduğunu söylemişti. ABD ve Kanada Ekim ayında 10 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşısının yapılmasına onay vermişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğini duyurmuştu.