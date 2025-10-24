Avrupa genelinde Salmonella alarmı: Yıllardır süren salgının odağı Akdeniz’de

Son iki yılda Avrupa genelinde yüzlerce kişi gıda zehirlenmesi geçirdi ve sağlık yetkilileri başlıca şüphelinin çeri domatesler olduğu konusunda uyarıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre eylül ayı sonu itibarıyla, 2023'ten bu yana 18 Avrupa ülkesinde Salmonella bakterisinin belirli bir suşuna bağlı 510 doğrulanmış vaka kaydedildi.

Salmonella, en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri ve karın ağrısı, ishal ve ateşe neden olur.

ECDC, Akdeniz'deki Sicilya Adası'ndan gelen çeri domateslerin, Salmonella Strathcona olarak bilinen bakteri suşuyla bağlantılı bu salgında başlıca bulaş kaynağı olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar suşun izini Sicilya'daki bir domates üreticisine kadar sürdü. Ajansa göre, bölgedeki sulama suyu örneğinde bakteri bulundu. Bu da domateslerin bakteriyel kirliliğinde çevrenin rolünü doğruladı.

Yıllardır süren bu salgın boyunca en çok vaka İtalya'da (123) bildirildi; onu Almanya (113), Avusturya (76), İngiltere (73) ve Fransa (43) izledi.

Diğer 13 Avrupa ülkesi olan Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç'in her birinde 15'ten az vaka bildirildi.

Salgın Atlantik'i de aştı; ABD'de 24, Kanada'da 10 vaka kaydedildi.

Salmonella suşuyla bağlantılı gıda zehirlenmelerinde Sicilya domateslerinin şüpheli olarak görülmesi ilk kez değil. ECDC'ye göre, Sicilya domesteleri 2011'de Danimarka'daki bir salgınla da ilişkilendirilmişti.

Ajans, Sicilya domateslerinin gerçekten de salgında bulaşma aracı olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma çağrısı yaptı ve domatesler hasat dönemindeyken bakteriyel kontrolün sıkılaştırılması için daha fazla çaba gerektiğini vurguladı.