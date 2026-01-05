  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Siyaset 2026 bütçesi: Siyasi partilere yapılacak hazine yardımları belli oldu
Siyaset

2026 bütçesi: Siyasi partilere yapılacak hazine yardımları belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2026 bütçesi: Siyasi partilere yapılacak hazine yardımları belli oldu

2026 bütçesi belirlendi, siyasi partilere hazineden verilecek yardım miktarı da ortaya çıktı. Buna göre en büyük payı AK Parti alacak, ardından CHP ve MHP geliyor. İşte detaylar…

TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesine göre siyasi partilere yapılacak Hazine yardımlarının miktarı da belli oldu.

Son genel seçimlerde barajı aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan 5 partiye, oy oranları doğrultusunda milyarlarca liralık kaynak sağlanacak.

Hazine yardımında en yüksek miktarı ise Meclis'teki sandalye üstünlüğüyle AK Parti alacak.

Partilere toplam 5.6 milyar liralık yardım yapılacak.

 

İşte partilere verilecek destek

Türkiye'de siyasi partilere yapılan Hazine yardımı, son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy oranına göre belirleniyor.

Kanuna göre barajı aşan partiler, her yıl merkezi yönetim bütçesinden Hazine yardımı alıyor.

Bu tutar seçim olmayan yıllarda daha düşük olurken, seçim yıllarında ise belirli katlarda artırılarak ödeniyor.

 

2026 yılı için siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları şöyle:

AK Parti: 2,5 milyar TL

CHP: 1,5 milyar TL

MHP: 600 milyon TL

İyi Parti: 550 milyon TL

DEM Parti: 500 milyon TL

Bu rakamlar, partilerin 2023 genel seçiminde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanan paylara dayandırıldı.

Ayrıca 2026'da erken seçim kararı alınması durumunda bu yardımların 2 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet
AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Gündem

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: "MSB de bu yanlıştan dönmelidir!"
CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Gündem

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası
CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

Gündem

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23