Trump destekçileri arasında "Venezuela" çatlağı! NYT yazdı: Operasyon, Cumhuriyetçileri ikiye böldü!

New York Times (NYT), ABD’nin Venezuela’ya yönelik başlattığı askeri müdahalenin ve Nicolas Maduro’nun derdest edilmesinin, Başkan Donald Trump’ın sadık seçmen kitlesi içinde ciddi bir görüş ayrılığına yol açtığını ileri sürdü. 2026 yılının en çok konuşulan askeri hamlesi olan bu operasyon, Trump destekçilerinin bir kesimi tarafından "komünizmle mücadele ve Amerikan gücünün geri dönüşü" olarak alkışlanırken; diğer bir kesim, müdahalenin Trump’ın "önce Amerika" (America First) ve "başka ülkelerin iç işlerine karışmama" ilkesine aykırı olduğunu savunmaya başladı.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesi Trump destekçilerini ikiye böldü.

Venezuela'ya yönelik askeri müdahale, birçok Cumhuriyetçi tarafından bir "zafer" olarak değerlendirilip kutlansa da "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin destekçileri ile bazı Cumhuriyetçiler arasında askeri müdahaleye tepki gösterenler de oldu.

 

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, "War Room" adlı podcast programında, Venezuela'ya askeri operasyonun yürütülüş şeklinden övgüyle bahsetti.

Ancak Bannon, askeri müdahale hakkında net bir mesaj verilmediğini ve bu durumun tabanı öfkelendirip şaşkınlığa uğrattığını ifade etti.

Bannon, Trump'ın açıklamalarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Hamas ve Hizbullah'ı hedef alan açıklamalarının "kafa karıştırdığını" söyledi.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) "küresel psikopatların" emriyle "bir ülkeye daha düşmanca bir işgal düzenlediğini" belirtti.

Owens, askeri müdahaleyi ABD'nin Suriye, Afganistan ve Irak'taki eylemleriyle karşılaştırdı.

 

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında da askeri müdahaleyi eleştirenler oldu.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Trump yönetimini ABD halkına hizmet etmemekle suçladı.

Greene, yönetimin büyük şirketlere, bankalara ve petrol şirketlerinin yöneticilerine hizmet ettiğini savundu.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de yönetimin Venezuela'daki müdahalesinin "uyuşturucuyla mücadele amacı taşımadığını, petrol çıkarları ve rejim değişikliğini" hedeflediğini söyledi.

Massie, "Biz bunun için oy vermedik." ifadesini kullandı.

