  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı
Spor

Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

İngiliz devi Manchester United, Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollarını ayırdı.

Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpte yeni bir teknik direktör arayışının başladığı öğrenildi.

GEÇİCİ OLARAK DARREN FLETCHER

Athletic'in haberine göre, ayrılığın ardından Manchester United'da geçici olarak takımın başına Darren Fletcher geçecek. Kulübün sezonun geri kalan bölümünde geçici teknik heyetle devam etmesi planlanıyor.

 

 

YENİ HOCANIN SEZON SONUNDA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Haberde, Manchester United'ın yeni teknik direktör kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Kulüp yönetiminin, uzun vadeli planlama doğrultusunda adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 20 yıldır kulüpteydi
Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 20 yıldır kulüpteydi

Spor

Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 20 yıldır kulüpteydi

İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor
İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor

Spor

İlk ayrılık kararı kulisleri hareketlendirdi! Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu gönderiyor

Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı
Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı

Spor

Galatasaray'da 2 ayrılık ve 1 transfer açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23