Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı
İngiliz devi Manchester United, Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollarını ayırdı.
Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpte yeni bir teknik direktör arayışının başladığı öğrenildi.
GEÇİCİ OLARAK DARREN FLETCHER
Athletic'in haberine göre, ayrılığın ardından Manchester United'da geçici olarak takımın başına Darren Fletcher geçecek. Kulübün sezonun geri kalan bölümünde geçici teknik heyetle devam etmesi planlanıyor.
YENİ HOCANIN SEZON SONUNDA BELLİ OLMASI BEKLENİYOR
Haberde, Manchester United'ın yeni teknik direktör kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Kulüp yönetiminin, uzun vadeli planlama doğrultusunda adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı kaydedildi.