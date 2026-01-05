  • İSTANBUL
Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?
Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Beşiktaş, Roma'dan zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı Tammy Abraham için resmi teklifleri bekliyor.

Foto - Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Suudi Arabistan pazarından bir ilgi var. Peki son durum ne?

Foto - Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Beşiktaş, sezon başında Roma'ya 2 milyon euro ödeyerek Tammy Abraham'ı kiralamıştı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre; Siyah-Beyazlılar sezon sonunda 13 milyon euro daha ödeyerek İngiliz forvetin tapusunu alacak.

Foto - Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

1.94 boyundaki futbolcu da 30 Haziran 2029 tarihine kadar Beşiktaş forması giyecek.

Foto - Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Ancak 28 yaşındaki futbolcunun performansı, teknik heyeti memnun etmedi. Suudi Arabistan pazarından oyuncuya ilgi var. Yönetim yüksek bir teklif gelirse, Roma'ya ödemesi gereken 13 milyon euroyu hemen İtalyan ekibinin hesabına yatıracak. Ardından satış gerçekleşecek.

Foto - Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Doğal olarak yeni bir forvet takviyesi yapılacak. Fakat şu ana kadar Abraham'la ilgili kulübe ulaşan hiçbir resmi teklifin bulunmadığı öğrenildi. Eğer İngiliz futbolcunun alıcısı çıkmazsa, Beşiktaş'ın transfer durumu da etkilenecek. Büyük ümitlerle alınan Abraham, tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerden biri haline dönüştü.

