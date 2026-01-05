Suudi Arabistan'dan gelen haberler merakla bekleniyor... Abraham'a teklif ettiler mi?

Doğal olarak yeni bir forvet takviyesi yapılacak. Fakat şu ana kadar Abraham'la ilgili kulübe ulaşan hiçbir resmi teklifin bulunmadığı öğrenildi. Eğer İngiliz futbolcunun alıcısı çıkmazsa, Beşiktaş'ın transfer durumu da etkilenecek. Büyük ümitlerle alınan Abraham, tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerden biri haline dönüştü.