Gündem 2026'ın ilk kabine toplantısı bugün: İşte gündemdeki maddeler
Gündem

2026'ın ilk kabine toplantısı bugün: İşte gündemdeki maddeler

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026'ın ilk kabine toplantısı bugün: İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2026'nın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Birçok konunun masaya yatırılacağı toplantıda ilk gündem maddesi Venezuela olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni yılın ilk toplantısı için bugün Beştepe’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda dış politika ve güvenlik başlıklarının ağırlık kazanması bekleniyor.

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’ya yönelik yürüttüğü operasyon ve bunun bölgesel ile küresel yansımaları olacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini duyurması da bu başlığın önemini artırıyor.

 

Kabine toplantısında Venezuela dosyasının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze’de devam eden çatışmaların da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel güvenlik riskleri ve diplomatik gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantının iç güvenlik gündeminde ise 'Terörsüz Türkiye' hedefi öne çıkıyor.

Suriye'deki son durumun da masaya yatırılacağı toplantıda Suriye'de 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin merkezi yönetime entegrasyonunu içeren ve 10 Mart’ta varılan mutabakata ilişkin son gelişmelerin ele alınabileceği belirtiliyor.

Yeni yılın ilk kabine toplantısında ekonomi gündemi de önemli yer tutacak.

Enflasyonla mücadele programı, yeni yıl hedefleri ve ekonomik görünümün toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında olduğu kaydediliyor.

1
Devlet radikal kararlar almak zorunda

Ülkesini gavura şikayet eden siyasetçiler vatan haini ilan edilsin.

Millet

Madem abd maduroyu kaçırdı bizde şeytanyahu yu gidip alalım.
