Gündem Dünya nefesini tuttu: Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor
Gündem

Dünya nefesini tuttu: Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Dünya nefesini tuttu: Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Amerikan özel kuvvetlerinin "Güney Mızrağı" operasyonuyla Venezuela'dan alıkoyarak ABD'ye getirdiği Devlet Başkanı Nicolas Maduro için yargı süreci resmen başlıyor.

2026 yılının en büyük diplomatik ve hukuki davasına sahne olacak New York’ta, Maduro’nun bugün ilk kez hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilmesi beklenen Maduro'ya yönelik suçlamaların başında uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası terörizme destek gibi ağır maddeler bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi. İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro’ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.

 

Petrol var maden var ama milleti aç

Milli gelirden pay alamayan fakir halkların ülkeleri sonları böyle oluyor maalesef.

Ya bide başarılı olsalardı

Amerika aynını 15 temmuz da türkiyede üzerinde denedi Müslüman Türk milleti oyunu bozdu elhamdülillah vatanımızı koruduk.
