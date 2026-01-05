Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışında bulunan İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapacak gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışında bulunan İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapacak gibi gözüküyor.
Bilindiği üzere uzun süre önce alınan resmi kararla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı. Özellikle Kahveci konusunda af kararı beklendi. Ancak yönetimin bu yönde bir tasarrufu olmadı. Milli futbolcunun, içinde bulunduğumuz transfer döneminde ayrılması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'ye oyuncu konusunda sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Yönetim bu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak son kararı İrfan Can Kahveci verecek. 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İrfan'ın kadrodaki yerini kaybetmemesi için düzenli oynaması gerektiğini söylemişti.
Tecrübeli ismin bu sebeple Kasımpaşa'nın teklifini değerlendirebileceği öğrenildi. Çok kısa bir süre içinde konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23