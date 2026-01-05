  • İSTANBUL
Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışında bulunan İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapacak gibi gözüküyor.

Foto - Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi

Bilindiği üzere uzun süre önce alınan resmi kararla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı. Özellikle Kahveci konusunda af kararı beklendi. Ancak yönetimin bu yönde bir tasarrufu olmadı. Milli futbolcunun, içinde bulunduğumuz transfer döneminde ayrılması bekleniyor.

Foto - Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi

Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'ye oyuncu konusunda sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Yönetim bu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak son kararı İrfan Can Kahveci verecek. 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

Foto - Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İrfan'ın kadrodaki yerini kaybetmemesi için düzenli oynaması gerektiğini söylemişti.

Foto - Kadro dışı kararı sonrası bu sefer gidiyor... İrfan Can Kahveci'nin sürpriz adresi

Tecrübeli ismin bu sebeple Kasımpaşa'nın teklifini değerlendirebileceği öğrenildi. Çok kısa bir süre içinde konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

